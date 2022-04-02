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Генштаб: втрати РФ в Україні досягли близько 17,8 тис. убитими

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Генштаб: втрати РФ в Україні досягли близько 17,8 тис. убитими
Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали близько 17800 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також окупанти втратили 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, 100 РСЗВ, 54 засобів ППО.

ЗСУ знищили 143 ворожих літаки та 134 гелікоптери, 1236 одиниць автомобільної техніки, сім кораблів та 76 цистерн із ПММ, 87 безпілотників, 24 одиниці спеціальної техніки та чотири п.скові установки ОТРК/ТРК.

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, Росія у війні вже втратила техніки вже більш ніж на $10 млрд

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