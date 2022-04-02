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Сьогодні для евакуації громадян працюватимуть сім гуманітарних коридорів, - ОП

По маршрутам прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Сьогодні для евакуації громадян працюватимуть сім гуманітарних коридорів, - ОП
Архівне фото
Фото: ДСНС України

На сьогодні, 2 квітня, заплановано роботу семи гуманітарних коридорів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Евакуація здійснюватиметься за такими маршрутами:

- З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя).

- З Бердянська до Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

- Рубіжне - Бахмут (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).

- с. Нижнє - Бахмут (Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут).

- Сєверодонецьк - Бахмут (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).

- Попасна - Бахмут.

- Лисичанськ - Бахмут.

Нагадаємо, в п'ятницю з захоплених окупантами територій евакуювали понад 6,2 тис українців.

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