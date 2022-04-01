У п'ятницю з захоплених окупантами територій евакуювали понад 6,2 тис українців

Упродовж п’ятниці з Донецької, Луганської та Запорізької областей евакуйовано 6266 осіб. Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема, з Маріуполя Донецької області евакуйовано 3071 людину, у Луганській області: із Сєвєродонецька – 285 осіб, Рубіжного – 60, Лисичанська – 1300, Кремінної – 52, Попасної – 38. Із Запорізької області: Пологи – 452 особи, Василівка – 180, Мелітополь – 813, Бердянськ – 15 осіб.

Усього було узгоджено 9 гуманітарних коридорів. Із Запоріжжя до Бердянська сьогодні доїхали 10 автобусів, які довезли 80 тонн гуманітарної допомоги. Завтра зранку вони продовжать евакуацію маріупольців.

Нагадаємо, сьогодні видання The Guardian повідомило про евакуацію маріупольців "Червоним Хрестом", але радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко спростував цю заяву.