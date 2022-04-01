Українські військові в зоні ООС знищили три ворожих безпілотники

Також російські окупанти лишилися без восьми танків та 44 одиниць броньованої техніки.

Українські військові в зоні Операції обʼєднаних сил знищили три ворожих безпілотники. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки,16 одиниць автомобільної техніки, 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога", - повідомляють у Міноборони.

Крім того українським захисникам вдалося відбити девʼять атак російських окупантів за добу.

Нагадаємо, що першого квітня українські військові на сході знищили до 280 російських загарбників.