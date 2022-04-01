Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України

Під час боїв з російськими окупантами загинули двоє синів добровольця "Правого сектора", бійця АТО, росіянина Олега Бутусіна. Про це повідомив начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області Володимир Веркалець.

Фото: з соцмереж

"У світі немає таких слів якими можна б було розрадити родину Бутусіних Олега та Тетяну з Калуського району, які отримали найважчу новину: в боях з окупантами загинули сини Роман та Леонід. Надія жевріла до останнього, що живі, але: сум та біль, сльози та горе!" - йдеться у повідомленні.

Олег Бутусін родом з Владивостока, але у 2014 році переїхав з дружиною та дітьми в Україну. Родина зараз проживає у Калуському районі на Прикарпатті. Брав участь у війні з Росією у складі ДУК "Правий сектор" у боях неподалік Донецька. Його старші сини Роман та Леонід також воювали на боці України. Більше двадцяти днів родина не мала з ними жодного звʼязку.

Нагадаємо, що десантник Тарас Коваль з позивним Вальтер, учасник оборони Донецького аеропорту у 2014 році загинув, боронячи Київ від російських окупантів.