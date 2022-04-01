Держава планує компенсувати українцям втрачене під час війни житло

Україна планує компенсувати своїм громадянам втрачене під час війни житло. Відповідний законопроєкт №7198 Верховна Рада ухвалила сьогодні на засіданні в першому читанні, за що проголосували 307 нардепів.

Про це у ТГ повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Законопроєкт передбачає державну компенсацію за втрачене чи пошкоджене нерухоме майно під час війни з РФ. Йдеться про квадратні метри житлової площі, а не гроші. Так, у кожному населеному пункті окрема черга на компенсацію. Першочергове надання компенсації багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій. Комісія з розгляду питань для надання компенсації працюватиме у кожній громаді. Вона приймає заяви, організовує експертизу та надає висновок щодо компенсації», — написала нардепка.

На компенсацію матимуть право громадяни України (власники житла; інвестори в будівництво; члени кооперативів, які викупили житло; спадкоємці вищезазначених осіб). А також управителі багатоквартирних будинків для відновлення місць загального користування.

Інформаційні повідомлення про пошкоджене житло можна вже подавати в електронній формі через застосунок «Дія», або у паперовій через ЦНАПи/нотаріуси.

Передбачаються два варіанти компенсацій за пошкоджене житло:

не підлягає відновленню - фінансується нове будівництво;

підлягає відновленню - власнику надаються кошти на відновлення або фінансуються будівельні роботи з відновлення.

«Нове житло має бути аналогічної житлової площі, але не більше 150 кв. метрів; у тому ж населеному пункті або за бажанням іншому, але аналогічної категорії. Можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно. Можна обрати забудовника з-поміж тих, хто підписав договір з розпорядниками фонду. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінки. Гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла», — додала вона.

Нагадаємо, що після того, як у застосунку «Дія» буде зареєстрована заявка про пошкоджене житло внаслідок війни, далі відбудеться оцінка майна та визначення урядом компенсації.