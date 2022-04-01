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РФ поширює фейк, начебто Україна відмовилася дотримуватися Женевської конвенції, - речник МЗС

Він має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, переконані дипломати.

РФ поширює фейк, начебто Україна відмовилася дотримуватися Женевської конвенції, - речник МЗС
Олег Ніколенко
Фото: Укрінформ

Служба зовнішньої розвідки Росії поширює фейк про те, що "Україна довела до відома Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими".

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію - черговий такий фейк. Він має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що попри сотні російських фейків, Україна "залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих".

Речник МЗС повідомив, що раніше російська розвідка поширювала неправдиву інформацію про "нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок в РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які «просяться» до лав російської загарбницької армії." 

Нагадаємо, напередодні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що російська пропаганда поширює фейки про те, що "у полоні росіян чекає вкрай погане поводження, їх будуть катувати". Глава Мін'юсту наголосив, що Україна насправді забезпечує нормальні умови утримання російських полонених, передбачені міжнародними стандартами та Женевською конвенцією.

Малюська також повідомив, що в Україні нарешті з'явилася можливість створити табір для військовополонених.

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