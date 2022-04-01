У Дніпропетровській області російські військові 31 березня застосували касетні боєприпаси.

Вони обстріляли з систем залпового вогню "Торнадо-С" два населені пункти Криворізького району, пише "Інтферакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", – повідомили в прокуратурі.

Фахівці розмінувалу та знешкодили понад 32 касетні боєприпаси.

Будь-які військові об'єкти на обстріляній росіянами території відсутні. Обстріл становив пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

Нагадаємо, ворог уже не вперше застосовує касетні боєприпаси при обстрілі мирних українців. Зокрема в березні росіяфни вдавалися до них при обстрілі Покровська Донецької області.