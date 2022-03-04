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Російські війська обстріляли Покровськ новітніми касетними снарядами "Торнадо-С"

Удари касетними боєприпасами – військовий злочин.

Російські війська обстріляли Покровськ новітніми касетними снарядами "Торнадо-С"
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області новітніми керованими касетними реактивними снарядами РСЗВ "Торнадо-С".

Учора, 3 березня, місцеві ЗМІ контрольованого Україною Покровська повідомили, що під час нічного обстрілу міста постраждав житловий будинок. 

Як зауважили журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team, на фотографіях наслідків обстрілу видно характерні залишки від касетної бойової частини якогось снаряда. Детальніше його можна розглянути на фотографіях, опублікованих головою Донецької облдержадміністрації Павлом Кириленком.

"На одній із фотографій помітне маркування 9Б706 – це блок управління найновіших реактивних снарядів російської реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Конфігурація кермів у носовій частині реактивного снаряда також збігається із залишками кермів на уламках снаряда, що впав у Покровську", – зазначають розслідувачі. 

Варто згадати, що незадовго до початку вторгнення в Україну в Ростовській області помічали колону важких РСЗВ, додали у CIT.

За їхніми словами, візуально "Торнадо-С" складно відрізнити від немодернізованого "Смерчу", проте машини на відео мають номери Південного військового округу. Великокаліберні РСЗВ у російській армії зосереджені в бригадах окружного підпорядкування. У ПВО це 439-а гвардійська реактивна артилерійська бригада, яка озброєна "Торнадо-С" і, мабуть, зараз підтримує наступ на Донбасі.

"Ці снаряди позиціонувалися як відповідь українському РСЗВ "Вільха-М" (також модифікація РСЗВ "Смерч"). Ми не знаємо, якою була їх мета, але нагадуємо, що удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – потенційний військовий злочин", – наголошують журналісти.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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