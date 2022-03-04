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Воєнна техніка РФ зайшла у Миколаїв. Ми готуємося тримати оборону, – Кім (оновлено)

Наразі місто під контролем українських військових. Ведеться бій.

Воєнна техніка РФ зайшла у Миколаїв. Ми готуємося тримати оборону, – Кім (оновлено)

Техніка російських загарбників зайшла у Миколаїв, повідомив голова ОДА Віталій Кім. Він наголосив, що наразі ворог підходить з боку Баловного і Галицинового. У місті – українські військові. 

"Є захід техніки в місто. Спокійно, без паніки, не треба шмаляти по всій техніці, що їде по місту. Зараз у місті наша техніка. Я поінформую, якщо буде прорив і потрібно буде по ній стріляти", – розповів Кім.

Голова ОДА уточнив, що на даний момент ворог підходить з боку Баловного і Галицинового, вулицями ще не їздить. 

"Ми готуємося тримати оборону", – наголосив Віталій Кім.

Він закликав жінок і дітей бути вдома, а чоловіків долучитися до оборони.

Оновлення. Кім повідомив, що 123-та бригада ЗСУ вступила в бій із ворогом у Жовтневому (залізнична станція в межах Миколаєва, – ред.).

"У нас перші втрати серед цивільного населення. Розстріляли директора школи у селі біля Баштанки", – повідомив голова ОДА.

Попри це, Кім закликав містян не нервувати.

"У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися. Тому розслаблюємось, видихаємо. Палимо їхню техніку!", – сказав Віталій Кім.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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