Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.

Про це йдеться у зведеннях Генштабу Збройних сил України.

“Протягом виконання цього завдання угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів і почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів”, – йдеться в повідомленні.

Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.

Відбулися зміни в тактиці дій російських злочинців:

не виконавши завдання військового бліцкригу, Російська Федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України;

збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення в передмісті населених пунктів як штурмових підрозділів;

почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди;

російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська;

найближчим часом слід очікувати комплексного та масштабного поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектра сучасних інформаційних засобів.

На Слобожанщині підрозділи 20 армії противника намагаються продовжити наступу на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєвєродонецькому напрямках.

На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ.

У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні судна та їхні екіпажі.

Не покидаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. У рамках зазначеного в районі 40 км на схід від Чорноморська перебувають два великі десантні кораблі окупантів.

Для організації мітингів “місцевих мешканців” у захоплених містах на тимчасово окуповані території АР Крим завезено до 80 представників російських ЗМІ та велику групу «демонстрантів».

Імовірно, найближчим часом їх буде доправлено в Херсон для організації постановочних мітингів за участю пропагандистських ЗМІ, на “підтримку” зміни української влади на місцях та для легалізації окупації.

Нагадаємо, російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців, щоб виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням. Для цього вони звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг.