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Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів, – Енергоатом

Радіаційний фон у нормі. Серед українських захисників станції є загиблі та поранені.

Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів, – Енергоатом
Фото: скрін відео

Майданчик Запорізької атомної електростанції в Енергодарі захоплено військовими силами Російської Федерації.

Про це з посиланням на Державну інспекція ядерного регулювання України повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", – сказано в повідомленні.

Інформацію підтвердили в НАЕК "Енергоатом".

"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі", – сказано в повідомленні.

На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції.

Уночі 4 березня окупанти обстріляли ЗАЕС в Енергодарі. Станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано. Повідомлялося, що жертв та постраждалих немає.

Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів".

Через спричинену обстрілами російської армії пожежу на ЗАЕС МАГАТЕ запустило центр реагування.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення про обстріли російськими військовими та пожежу на ЗАЕС і закликав світових лідерів зупинити Росію.

Премєр Британії Борис Джонсон пообіцяв Зеленському екстрено скликати Радбез ООН через обстріл Росією ЗАЕС.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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