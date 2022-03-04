​За 8 діб російські окупанти втратили 10 тис. вбитими, пораненими та полоненими. Знищено мінімум одного генерала

Міністр оборони розповів про ситуацію: на жаль, захисники України теж зазнають втрат, і майже щогодини надходять звістки про загиблих мирних жителів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за 8 діб війни проти України російські окупанти втратили 10 тис. вбитими, пораненими та полоненими. Також було знищено мінімум одного генерала.

Про це Резніков повідомив у фейсбуці.

"Шановні українці! 196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години та дні відбувається злам ситуації. Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні Сили здійснили успішний контрнаступ", - зазначив міністр.

Він розповів, що складною залишається ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС. "Але бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку", - наголосив Резніков..

"Нездоланною фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер вся Європа знає, що Харків – не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян", - додав міністр оборони.

Резніков зазначив, що зараз також проти російського окупанта б’ються Сумщина та Чернігівщина, вони рятують Київ від облоги.

"Поки управління країною та армією не порушене - у ворога жодних шансів. На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу. За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими й полоненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати", - сказав міністр оборони.

Він також додав, що знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. За словами міністра, до ЗСУ у якості трофеїв "поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК".

"Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу", - запевнив голова Міноборони.

Резніков також повідомив, що захисники, на жаль, теж зазнають втрат. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців.

Міністр також підтвердив, що командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, щоб той не дістався ворогу.

"Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти. Вся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена. Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була. Слава Україні! Слава Героям України!", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, напередодні до українців звернувся державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що українці "надихають світ", під час боротьби з військовою агресією Росії.