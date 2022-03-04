Генштаб, ранковий звіт: окупаційні війська не досягають успіху
Генштаб, ранковий звіт: окупаційні війська не досягають успіху
У Харкові затримали коригувальника вогню російських окупантів
У Харкові затримали коригувальника вогню російських окупантів
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
МВС публікує перехоплені розмови російських військових: "Стільки трупів ніколи в житті не бачив"
МВС публікує перехоплені розмови російських військових: "Стільки трупів ніколи в житті не бачив"
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Одесою готується висадка десанту, - Генштаб ЗСУ

Залучено бомбардувальники Су-24М, зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500.

Під Одесою готується висадка десанту, - Генштаб ЗСУ
Чорноморськ
Фото: novostroi.pliz.info

Російські війська готуються до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриття груп здійснюють загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. 

У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі зафіксовано залучення бомбардувальників Су-24М та скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, флагман українських Військово-морських сил фрегат "Гетьман Сагайдачний" був спеціально виведений з ладу українськими корабелами та покладений на ґрунт, щоб не дістатись загарбникам. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також