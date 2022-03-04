Під Одесою готується висадка десанту, - Генштаб ЗСУ

Російські війська готуються до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриття груп здійснюють загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі зафіксовано залучення бомбардувальників Су-24М та скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, флагман українських Військово-морських сил фрегат "Гетьман Сагайдачний" був спеціально виведений з ладу українськими корабелами та покладений на ґрунт, щоб не дістатись загарбникам.