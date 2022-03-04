На Софії Київській встановили новий хрест

Попередній хрест, який реставрували ще за радянських часів, упав унаслідок шквального вітру 14 січня 2022 року.

У Києві на Софії Київській 2 березня встановили новий хрест. Про це повідомляє протоієрей, священник Православної церкви України Георгій Коваленко.

Попередній хрест упав із церкви 14 січня 2022 року внаслідок шквального вітру. Його востаннє замінювали ще за радянських часів. Але тоді реставратори огорнули чорний метал основи хрестів міддю. Це спровокувало прискорене руйнування.

Як зазначає Георгій Коваленко, для встановлення хреста знадобився 34-метровий кран.

"Сьогодні відбувається символічний знаковий момент. Ми встановлюємо знову хрест на бані Софії Київської. І віримо, що, як Софія Київська простояла вже тисячу років, так і зараз ми з Божою допомогою і допомогою наших хлопців переможемо. Бо Бог не в силі, а в правді. І правда - на нашому боці", - зазначив Георгій Коваленко. Також протоієрей освятив сам хрест і роботу людей, які працювали над його встановленням.

Нагадаємо, два дні тому стало відомо, що російський агресор готує авіаудар по собору Святої Софії в Києві.