У Харкові затримали коригувальника вогню російських окупантів

У Харкові військовослужбовці прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських окупантів. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Подія сталася біля одного з блок-постів міста. Чоловік не зміг пояснити мету перебування біля блок-пості. Під час обшуку у нього виявили зброю, квадрокоптер та велику кількість готівки. Крім того дані телефону свідчили про контактування із «Куратором» та «Гарматою».

"Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військосдужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя", - заявив Синєгубов.

Нагадаємо, що з 2 по 3 березня Росія жорстко вдарила по Харкову, Ізюму і селах Яківлівка та Хорошево. Ворог за добу убив в області 34 мирні особи, поранив принаймні 285, зокрема 10 дітей.