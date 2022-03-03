За добу на Харківщині Росія вбила 34 мирних мешканця і поранила більше 280

З 2 по 3 березня Росія піддала важким ударам Харків, Ізюм і села Яківлівка та Хорошево. Ворог за добу в області убив 34 мирних українця, поранив принаймні 285, зокрема 10 дітей.

В результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них відреагували рятувальники, працюючи навіть під обстрілами. Про це повідомили у зведенні ДСНС у Харківській області станом на 8 ранку 3 березня.

Там нагадали, що ворог поодовжив вражати смертносними бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти.

Уранці 3 березня Росія здійснила потужну ракетну атаку на Харків. Ракети влучили в дві адміністративні будівлі, а площа пожежі склала 600 кв. Метрів. З-під завалів урятували 10 людей, четверо зиганули.

О 13:31 Росія вдарила снарядом у будинок на площі Конституції в центрі Харкова. Через дві хвилини – по гаражному кооперативу, в результаті чого загинули 3 людини.

О 13:57 російський снаряд потрапив між 4 і 5 поверхами 16-поверхівки в Харкові на вул. Сердюка. О 14:40 – новий удар по центру Харкова.

"О 22:13 авіабомба була скинута на будинок, що на вул. Селянській, 84 у Харкові. Внаслідок авіаційного удару по будівлі виникло загоряння речей на площі 55 кв.м. З під уламків врятували 2 людини, постраждало 3, загинули 2. О 22:57 ворог цинічно атакував звичайне українське село, де й близько відсутня військова інфраструктура. Удар нанесений по села Яківлівка Харківського району. Сталось загоряння 2 автомобілів та господарчої споруди, пошкоджені приватні домоволодіння. Поранені 7 осіб, загинуло 2", – зазначили в ДСНС.

Опівночі стався масований авіаналіт на мирне місто Ізюм – місто козацької слави. Він тривав з 00:14 по 02:02. Бомби потрапили у будинки на вул. Соборній 39, вул. Українська, 6, вул. М. Федоренко, 16 та інші. Внаслідок авіаційного удару пошкоджено житловий 5-типоверховий будинок, у якому з-під завалів врятовано жінку.

На вул. Українській загинули 8 осіб, з них 2 дітей (приблизно 5-6 років). Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. На вул. М. Федоренко ДСНСники врятували 2 жінки, котрі опинились заблокованими в зруйнованій оселі.

Крім того, масованого авіаудару зазнав Салтівський житловий масив. У житлових багатоповерхівках пошкоджені конструкції та зруйновані вікна. Інформація щодо наявності постраждалих на даний час уточнюється.

"До рятувальників надійшло близько 236 заявок про знаходження боєприпасів, що не вибухнули. Піротехнічні підрозділи ДСНС, не зважаючи на загрозу потрапити під ворожий обстріл, провели розмінування 230 з них.Ми вистоїмо", – підсумували в ДСНС.

Нагадаємо, 2 березня у Харкові від обстрілів постраждали Успенський собор і Свято-Антоніївський храм. Унаслідок обстрілів люди, які перебувають усередині собору, не постраждали