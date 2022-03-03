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У Харкові від обстрілів постраждали Успенський собор та Свято-Антонієвський храм

Під час обстрілів у храмах були люди

У Харкові від обстрілів постраждали Успенський собор та Свято-Антонієвський храм

У Харкові від обстрілів постраждав Успенський собор та Свято-Антонієвський храм

Про це повідомляється на сайті Харківської єпархії

"2 березня 2022 року внаслідок обстрілу пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці міста Харкова.

У соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення собору.

Внаслідок обстрілів люди, які перебувають усередині собору, не постраждали, - сказано в одному повідомленні.

"2 березня 2022 року внаслідок атаки у центрі Харкова було пошкоджено храм на честь преподобного Антонія Великого міста Харкова. 

Свято-Антониевский храм
Фото: Усі фото: eparchia.kharkov.ua
Свято-Антониевский храм

Усередині святині вибито всі вікна і постраждали церковні начиння", - зазначено в іншому.

І в цьому випадку, на щастя, ніхто не постраждав. 

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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