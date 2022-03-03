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Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії

Звернення десятків країн після російського вторгнення дає змогу суду «негайно» розпочати розслідування.

Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії
Фото: EPA/UPG

Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє офіціфний телеграм канал Верховної Ради з посиланням на Аль-Джазіра.

"Прокурор каже, що звернення десятків країн після російського вторгнення дає змогу суду «негайно» розпочати розслідування", - зазначено у повідомленні.

38 держав увечері 2 березня подали позов до Міжнародного кримінального суду проти Росії за її варварське вторгнення в Україну.

Це найбільший в історії позов, написав у Twitter премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Нам абсолютно ясно, що Путін не може чинити ці жахливі дії безкарно", – підкреслив премʼєр.

Перелік країн-позивачів він поки що не оголосив. 

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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