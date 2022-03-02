Євросоюз відключає від SWIFT 7 російських банків і забороняє передавати банкноти євро

Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT і забороняє громадянам і компаніям передавати Росії банкноти євро. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт Ради ЄС.

Євросоюз забороняє використання міжнародної системи SWIFT для банків "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк", "ВНЕШЭКОНОМБАНК" (ВЭБ) і ВТБ БАНК.

Ця заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС (тобто з 12 березня). Вона також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу чи організацію, зареєстровану в Росії, чиї майнові права належать на понад як 50% вищезгаданим банкам.

Крім того, європейським юридичним і фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.

Також Євросоюз забороняє продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній чи юридичній особі, юридичній особі або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Нагадаємо, технічна підготовка до відключення Росії від SWIFT почалася 26 лютого. Крок підтримали всі країни-члени ЄС і США.

Відключення від SWIFT означає, що ці банки не зможуть здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з Росії або в Росію (зокрема від трудових мігрантів). Основний удар це завдасть по російській промисловості. До системи підключені всі великі російські банки в усіх куточках країни.