Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
ГоловнаСвіт

Євросоюз відключає від SWIFT 7 російських банків і забороняє передавати банкноти євро

Відключення запрацює 12 березня.

Євросоюз відключає від SWIFT 7 російських банків і забороняє передавати банкноти євро
Фото: presstv.ir

Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT і забороняє громадянам і компаніям передавати Росії банкноти євро. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт Ради ЄС.

Євросоюз забороняє використання міжнародної системи SWIFT для банків "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк", "ВНЕШЭКОНОМБАНК" (ВЭБ) і ВТБ БАНК. 

Ця заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС (тобто з 12 березня). Вона також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу чи організацію, зареєстровану в Росії, чиї майнові права належать на понад як 50% вищезгаданим банкам.

Крім того, європейським юридичним і фізичним особам заборонено брати участь у будь-яких майбутніх проєктах Фонду прямих інвестицій, санкції на який раніше вже наклали Британія та США.

Також Євросоюз забороняє продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро до Росії або будь-якій фізичній чи юридичній особі, юридичній особі або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Нагадаємо, технічна підготовка до відключення Росії від SWIFT почалася 26 лютого. Крок підтримали всі країни-члени ЄС і США.

Відключення від SWIFT означає, що ці банки не зможуть здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з Росії або в Росію (зокрема від трудових мігрантів). Основний удар це завдасть по російській промисловості. До системи підключені всі великі російські банки в усіх куточках країни.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також