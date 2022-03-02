У Росії хочуть заблокувати Вікіпедію

Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію за статтю під назвою "Вторгнення Росії в Україну" (2022). Відповідні повідомлення містять російські ЗМІ з посиланням на твіттер російської версії сайту. В скриншоті повідомлення зазначено, що згадана стаття містить інформацію про "численні жертви серед військовослужбовців РФ, а також цивільного населення України, в тому числі дітей. Також - про необхідність зняття коштів з рахунків в російських банках, що спричинена санкціями".

Згідно з їхньою інформацією, наразі незрозуміло, блокування загрожує окремим статтям Вікіпедії чи електронному довіднику загалом. Як відомо, це вже не вперше Роскомнагляд цензурує російські ЗМІ та інтернет-простір. Так, напередодні було заблоковано низку умовно "опозиційних" російських ЗМІ. Зокрема: радіостанцію "Эхо Москвы", телеканали "Дождь" та "Настоящее время", журнал The New Times, регіональні видання "Крым.Реалии", "Тайга.Инфо" тощо. Причиною стало те, що на їхніх шпальтах/в ефірі "спецоперація" (за версією російської влади) називалася "війною" та/або "вторгненням". Слово "напад" також опинилося під забороною.