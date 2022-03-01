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ЄСПЛ у справі Росії вперше вказав на заходи забезпечення тільки одній з сторін, – Ліщина

Суд повністю відтворив основну вимогу України в її заяві.

ЄСПЛ у справі Росії вперше вказав на заходи забезпечення тільки одній з сторін, – Ліщина
Фото: Макс Левин

Європейський суд з прав людини вперше у ситуації двостороннього конфлікту у справі Росії вказав на заходи забезпечення тільки одній з сторін.

Про це в соцмережі Facebook написав радник міністра юстиції Іван Ліщина.

“Отже, текст рішення ЄСПЛ українською. Чому я такий exited? У рішенні Суд зазначає, що він уважно слідкує за військовою агресією Росії проти України. Суд не просто заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об’єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві і не просто виніс рішення на наступний день після отримання заяви”, – зазначив він.

Ліщина додав, що єдине, чого не вистачає в цьому рішенні, це фрази “Русский военный корабль, иди на хуй”. “Все інше там є”, – зазначив він.

“Звісно, Росія не виконає цих вимог. Але зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ. Що значно полегшить доведення порушень, стягнення компенсації та наблизить #KharkivTribunal”, – сказав радник.

Фото: facebook.com/ivan.lishchyna

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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