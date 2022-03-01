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«Що Бог зʼєднав, то людина нехай не розлучає». Історія одного вінчання у львівському Гарнізонному храмі

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові небагато людей. Біля вівтаря вишикувані прапори ЗСУ, Нацгвардії, ВМС та інших. Поряд маленька групка людей очікує на початок вінчання. Троє чоловіків у військовій уніформі і двоє жінок в українських строях виглядають наречену. 

Роман Яремчук та Ірина Груздюк вирішили взяти шлюб буквально 28 лютого ввечері. Наступного ранку, 1 березня, побратими Романа вже терміново шукали національний одяг для Ірини та її дружок, священника, обручки.

Фото: Катерина Москалюк

Роман три роки прослужив в ЗСУ на контракті. Увесь цей час Ірина чекала його з армії. Деякий час Роман був у резерві. 23 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про мобілізацію резервістів першої черги. Роман навіть не став чекати повістки. Зібрав Ірину на село до батьків, а сам одразу пішов на службу.

Лише місяць тому у Романа та Ірини народилася донечка Соломія. На вінчанні батьків вона тихенько спить у колисці.

Фото: Катерина Москалюк

— Ми хотіли давно одружитися, я давно погодилася,— каже Ірина — Але весь час думала, що не зараз. А тепер такі обставини, що не ясно, що далі буде. Тому все ж вирішили побратися.

— Це беззаперечно найщасливіший день у моєму житті, — говорить Роман. — Я впевнений, що Господь підтримає не лише нашу донечку, а й всю Україну, і допоможе побороти це російське зло. Я б правда інакше висловився, але в храмі матюкатися не можна.

Фото: Катерина Москалюк

Одразу після вінчання священник проводить обряд хрещення маленької Соломії. Серед присутніх — дружка і дружба, батьки, хрещені батьки малої, співслуживець та друг Романа, Ярослав, священник, журналісти. Після хрещення і вінчання Ірину та Романа обіймають і вітають усі присутні, навіть ті, хто щойно з ними познайомився.

Фото: Катерина Москалюк

— Що Бог зʼєднав, то людина нехай не розлучає, — цитує Євангеліє священник, що вінчав пару.

Далі Роман повернеться у свою бригаду і буде знову, вкотре, захищати Україну від російських окупантів. Ірина та Соломія чекатимуть на нього вдома.

Фото: Катерина Москалюк

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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