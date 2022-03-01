Засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" запустив медіапроєкт Ukrainian Witness

Засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега запустив медіапроєкт Ukrainian Witness.

Цю інформацію днями оприлюднили на Facebook-сторінці фонду.

Мета проєкту, як зазначив його ініціатор, - "зберегти пам'ять про сьогоднішні жахливі події в Україні та не дати змогу ворогу переписати нашу історію ... зафіксувати та показати світу війну, що зараз відбувається у нашій країні. Це будуть хроніки непростого часу, які наші діти будуть дивитися на уроках історії України".

Оскільки волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями, то отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали.

Ukrainian Witness дасть можливість публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли. що відбувається в Україні.

Також поширюватимуть матеріали російською мовою - для користувачів з РФ. За інформацією розробників проєкту, російськомовний канал Ukrainian Witness вже зібрав понад 93 тисячі користувачів

"Я погано памʼятаю початок війни. Тоді нас теж заскочили зненацька та майже нікому було фіксувати ті події. З квітня по жовтень 2014 року дуже мало якісних відео та фото, які б допомогли нашим нащадкам згадати, як це було. В цей час російська пропаганда, заздалегідь заряджена на війну, вже писала нашу історію за нас. Ми програвали інформаційну війну в одні ворота. Коли Росія напала на нас минулого тижня, історія повторилася. Ми виявилися неготовими документувати власну ж історію, тож я вирішив це виправити. За кілька днів було "мобілізовано" багатьох відеографів, журналістів, монтажерів та інших прекрасних людей. Вони вже працюють у різних куточках країни, щоб нашим дітям можна було не розповідати, а показати як все було насправді", - зазначив Віталій Дейнега.

Наразі проєкт Ukrainian Witness стартує на таких платформах:

Facebook (укр, англ): https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram (укр, англ): https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для українців: https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян: https://t.me/UkrainianWitness

Нагадаємо, волонтери фонду просять фіксувати на фото та відео тіла убитих російських військових та знищену техніку агресора. "Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там з усіх сил приховують реальні їхні “успіхи”. А ми покажемо правду", – наголошують волонтери.

28 лютого зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих.