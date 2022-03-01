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Унаслідок ракетного удару по телевежі в Києві загинули 5 осіб, іще 5 поранено (оновлено)

Це випадкові перехожі. На телевежі ніхто не постраждав.

У результаті ракетного удару, якого Київ зазнав близько години тому, загинули 5 людей, іще 5 зазнали поранень.

Про це LB.ua повідомили джерела у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив фото жертв. "Весь цивілізований світ, дивися і жахайся! Ще годину тому це були живі люди. Чиїсь матері, батьки, діти", – написав Геращенко.

Оновлення. Згодом у ДСНС офіційно повідомили, що станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи з ліквідації обстрілу тривають.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

ДСНС
ДСНС

Оновлення 19:15. Унаслідок обстрілу Київської телевежі постраждали декілька співробітників телевежі та охорона, повідомляє Держспецзв'язку.

"Вдалося відновити трансляцію частини телеканалів у регіонах. У Києві трансляція здійснюється на базі мультиплексів КРРТ", – повідомили у Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що травм зазнали кілька співробітників та охорона вежі. Їм надано допомогу.

Як повідомляли, близько 17:10 вівторка, 1 березня, прогримів вибух біля столичної телевежі в районі Дорогожичів. У телецентрі "Олівець" через вибух повилітали шибки.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації повідомили, що окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Згодом з'ясувалося, що ударів було два. Окупанти вдарили і по Бабиному Яру, місцю масових розстрілів жертв Холокосту.

Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, Росія здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс Бабин Яр. "Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге", – наголосив він.

За словами Єрмака, коли в Києві відбувалася потужна ракетна атака на територію, де розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр", президент Володимир Зеленський давав інтерв'ю CNN та Reuters. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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