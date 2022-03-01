В ОП дали перелік надійних телеграм-каналів, де можна шукати офіційну інформацію по областях

Українці можуть користуватися перевіреною інформацією про ситуацію в кожній області напряму від обласних військових адміністрацій. Для цього ОВА відкрили телеграм-канали, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Україна тримає стрій! Влада на місцях разом з воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу», - пише він.
За словами Тимошенка, ворог штампує багато фейків, аби посіяти паніку. Тому не варто піддаватися на провокації, краще черпати інформацію з офіційних джерел.
«Для того, щоб ви могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації», - повідомив він, закликавши підписуватися на них.
Вінницька https://t.me/vinnytskaODA
Волинська https://t.me/volynskaODA
Дніпропетровська https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецька https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирська https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатська https://t.me/zakarpatskaODA
Запорізька https://t.me/starukhofficial
Івано-Франківська https://t.me/onyshchuksvitlana
Київська https://t.me/kyivoda
Кіровоградська https://t.me/chornamary
Луганська https://t.me/luhanskaVTSA
Львівська https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Миколаївська https://t.me/mykolaivskaODA
Одеська https://t.me/odeskaODA
Полтавська https://t.me/DMYTROLUNIN
Рівненська https://t.me/s/vitalykoval8
Сумська https://t.me/Zhyvytskyy
Тернопільська https://t.me/ternopilskaODA
Харківська https://t.me/synegubov
Херсонська https://t.me/khersonskaODA
Хмельницька https://t.me/khmelnytskaODA
Черкаська https://t.me/AleksandrSkichko
Чернівецька https://t.me/chernivetskaODA
Чернігівська https://t.me/chernigivskaODA