Глава МВС Німеччини пригрозила заблокувати Telegram

На думку німецького МВС, Telegram особливо часто використовують екстремісти і противники вакцинації.

Нова очільниця міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пригрозила заблокувати популярний месенждер Telegram. На думку органів правопорядку ФРН, він особливо часто використовується правими екстремістами та прихильниками теорій змови для мобілізації сил та ресурсів.

Про це Ненсі Фезер заявила в інтерв'ю тижневику Die Zeit, передає DW.

"Ми правова держава, але ми не можемо в принципі виключати таку можливість. Відключення мало б дуже серйозні наслідки і, природно, стане крайнім заходом. До цього мають бути вичерпані всі інші опції", – зазначила вона.

Фезер наголосила, що вона виступає за загальноєвропейське рішення з метою примусити Telegram до співпраці. Водночас вона вказала і на ймовірні труднощі.

"Сьогодні Telegram базується в Дубаї, а завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам буде потрібно багато сил для реалізації правових норм. Німеччині з цим не впоратися самотужки", – сказала вона.

Представник МВС ФРН у відповідь на питання про те, як практично можливо заблокувати Telegram, не зміг назвати жодних технічних чи правових деталей.

Telegram став альтернативною платформою для користувачів, які уникають Facebook, YouTube, Twitter та інших соцмереж, які блокують екстремістський контент. Агентство dpa зазначає, що зрештою владі ФРН довелося б вдатися до радикального заходу – переконати Apple і Google вилучити Telegram із магазинів додатків. Але і в цьому разі ті, хто вже встановив Telegram, зможуть скористатися ним і надалі. До того ж, Telegram можна завантажити безпосередньо з офіційного сайту месенджера.

Як зазначає агентство, Німеччина теоретично може вдатися і до блокування мереж, що є порівняно ефективним заходом, але тоді вона обере шлях, яким йдуть авторитарні держави.