Росія відмовилась "повернути до казарм" свої війська: "Ми навіть не обговорюватимемо"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "навіть не обговорюватиме" вимоги США відвести війська від кордонів України.

Про це повідомляє РБК.

Лавров назвав вимоги Вашингтона неприйнятними.

"Вже йдетьяс не лише про те, щоб відвести [військові частини] від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми. Шерман (заступниця держсекретаря США Венді Шерман, - ред.) саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - сказав ромійський дипломат.

Лавров також додав, що Росія визначатиме свої подальші кроки після отримання письмової реакції США та НАТО на свої вимоги.

"Жорстока реальність зараз полягає в тому, що нам обіцяна письмова реакція. Ми її дочекаємось. І потім визначатимемо свої подальші кроки", - сказав він.

Раніше у Кремлі заявили, що НАТО "не може диктувати Росії, як і куди їй переміщати свої військові частини на своїй території".

"Нам що потрібно деескалювати на цьому фоні? Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди переміщати наші збройні сили на російській території, навряд чи це можливо, адже ми говоримо про російську територію. Росія не переміщає свої збройні сили територією інших держав. Це принциповий момент", - заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс. Пізніше американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки. Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

12 січня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що НАТО не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зазначила, що під час зустрічі від Росії не пролунало обіцянки про деескалацію. Водночас не було заяв про те, що її не буде.

Наступний раунд перемовин з росіянами пройде у Відні в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.