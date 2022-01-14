КНДР відповіла на нові американські санкції ще одним ракетним запуском

Північна Корея у п'ятницю, 14 січня, провела запуск двох балістичних ракет близької дії. Це сталося через день після того, як США ввели нові санкції проти осіб, причетних до північнокорейської ракетної програми.

Про це пише Yonhap.

Запуск ракет з Північної провінції Пхьонан став уже третім цього року.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї раніше повідомляв про випробувальний запуск ракети з провінції Чаган в КНДР на кордоні з Китаєм 11 січня. 5 січня Північна Корея запустила гіперзвукову ракету з того ж району.

Нагадаємо, що нові санкції США торкнулися шістьох громадян КНДР, одного громадянина Росії та російської компанії "Парсек". За даними Міністерства фінансів США, ці особи купували в Росії та Китаї товари й обладнання в інтересах ядерних та ракетних програм КНДР.

Це перші санкції проти КНДР, введені адміністрацією Джо Байдена, яка безуспішно намагається повернути Північну Корею за стіл переговорів, щоб переконати її відмовитися від ядерної зброї та балістичних ракет.