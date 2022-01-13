Із українським супутником "Січ" встановлений стійкий зв'язок

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником "Січ-2-30", який сьогодні запустила на орбіту компанія SpaceX Ілона Маска.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський.

"З приємністю повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що отримані завдяки "Січ-2-30" дані допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Крім того, супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Нагадаємо, що що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

На початку лютого минулого року президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України. Згодом запуск перенесли на початок 2022 року.