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Столтенберг обговорив із Джонсоном концентрацію військ РФ біля України

"Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися на Раді Росія-НАТО".

Столтенберг обговорив із Джонсоном концентрацію військ РФ біля України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.

Про це Столтенберг написав у Twitter у четвер.

"Поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити безпеку в Європі та ситуацію всередині та навколо України. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися на Раді Росія-НАТО", - повідомив Столтенберг.

Напередодні представник США у ОБСЄ повідомив, що Захід повинен підготуватися до можливої ескалації у відносинах з Москвою. Така заява пролунала після переговорів з Росією у Відні в четвер.

Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами Альянсу. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі. 

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.

Російська влада заявила, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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