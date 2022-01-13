Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва.

Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Його вивела ракета Falcon 9

Запуск відбувся пускового майданчика на мисі Канаверал (США), його транслювали в YouTube-каналі SpaceХ.

Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі.

Супутник спостерігатиме за тим, як використовують земельні, лісові та водні ресурси. Розробники стверджують, що він також зможе надавати дані про переміщення військової техніки та кораблів.

Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна запускає в космос. Його вартість - 98 млн грн, а вартість запуску - $1,99 млн.

Приблизно о 20:15 він пролітатиме над Україною.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що теж дивився запуск супутнка і наголосив, що це - надзвичайно важлива подія для України.

"Переконаний, трансляцію запуску дивилися тисячі українців. Я теж, затамувавши подих, стежив онлайн, як ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартує з мису Канаверал у США з нашим космічним апаратом, як відокремлюється перший ступінь, і не стримував радості, коли стало зрозуміло, що запуск відбувся успішно", - написав він у фейсбуці.

Зеленський також зазначив, що супутник дистанційного зондування Землі розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами.

"Тож з особливою гордістю хочу відзначити та подякувати українським конструкторам, інженерам, ІТ-фахівцям та випробувачам, які вкотре підтвердили свій високий рівень. Вони довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу.З упевненістю можу сказати, що сьогодні ми маємо ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу", - наголосив президент.

Нагадаємо, що що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

На початку лютого минулого року президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України. Згодом запуск перенесли на початок 2022 року.