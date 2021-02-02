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Україна планує до кінця року запустити у космос власний супутник

На думку віцепрем'єра Уруського, це цілком реально за умови максимально ефективної роботи.

Україна планує до кінця року запустити у космос власний супутник
Фото: opk.com.ua

Україна планує пришвидшити реалізацію проєкту виведення на навколоземну орбіту власного супутника.

Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Про це йшлося під час наради щодо створення українських космічних апаратів дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю. У заході взяли участь основні розробники та замовники супутникових послуг.

Уруський уточнив, що йдеться про космічний апарат дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)".

"Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це (запуск супутника - ред.) відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю", - повідомив віцепрем'єр.

За його словами, наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX 21 листопада запустила в космос ракету-носій Falcon 9 з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

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