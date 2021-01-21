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У Зеленського заявили, що звільнення Немілостівого - це лише початок

"Так буде з кожним порушенням встановленого порядку - і особливо корупційного характеру".

У Зеленського заявили, що звільнення Немілостівого - це лише початок
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Офіс президента Володимира Зеленського вітає рішення Кабінету міністрів про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це йдеться в коментарії заступника керівника ОП Романа Машовця.

"Працівники патрульної поліції зупинили цю особу за підозрою у водінні в стані сп'яніння. Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це. Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію", - сказав Машовець.

В Офісі президента наголошують, що "Україна не повернеться до тих часів, коли приналежність до кола чиновників могла використовуватися як захист від закону", а перебування на високій  посаді покладає на людину особливу, високу відповідальність перед суспільством та керівництвом.

"Кабінет міністрів відреагував швидко й однозначно. Так буде з кожним порушенням встановленого порядку - і особливо корупційного характеру. Усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону. Звільнення Немілостівого – це лише початок. Обов'язково має наступити й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність", - додав Машовець.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні  звільнив Віталія Немілостівого - заступника віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Учора, 20 січня, в ЗМІ було оприлюднено відео з камер поліцейських, які зупинили авто Немілостівого через підозру в керуванні у нетверезому стані. Чиновник при спілкуванні з правоохоронцями одразу заявив, що є заступником міністра, намагався віддати їм ключі та пішки піти додому. Кои ж поліцейські намагалися скласти протокол, Немілостівий почав їх штовхати.

Немілостівий був народним депутатом VII скликання, секретарем Комітету ВРУ з питань промислової та інвестиційної політики, членом спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України був призначений у серпні 2020.

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