"Європейська Солідарність" вимагає повернути пільговий тариф за світло до 100 кВт/год

А також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Фракція «Європейська Солідарність» у Верховній Раді України внесла проєкт постанови, якою пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год, а також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, документ вноситься з метою підтримки малозабезпечених українців, а також захисту національних інтересів, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії.

«Некомпетентна влада загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону. З настанням морозів, наприклад, виявилось, що в державі не вистачає вугілля, тому «Центренерго» просить уряд дозволити віялові відключення, яких українці не бачили з 90-х років. Залишити об’єкти теплогенерації без енергоресурсу – такий самий злочин, як той, коли ця ж влада Зеленського залишила лікарів беззахисними в перші місяці епідемії», – говорить Герасимов.

За його словами, така ситуація з паливом сталась вперше за роки незалежності, при цьому суттєво збільшили тарифи для найвразливіших верств населення та забрали в них субсидії.

«Європейська Солідарність» розробила комплекс невідкладних заходів, які мають вжити компетентні органи державної влади з метою захисту національних інтересів, захисту малозабезпечених верств населення, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії», – пояснює співголова фракції.

«Перш за все ми внесли законопроєкт про підвищення об’єму субсидій для захисту найбільш вразливих верств населення», – нагадав Герасимов.

«Також Кабінет Міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв в період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості», – пояснює депутат.

«Європейська Солідарність» також наполягає на забороні імпорту електричної енергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського Союзу та України.

«Необхідно відновити належну роботу українських атомних станцій для забезпечення щонайменше 55 відсотків обсягу атомної електроенергії в енергетичному балансі», – наголошують у «Євросолідарності».

«Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не лише вирок некомпетентності владі Зеленського, а й іспит для парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій по захисту людей», – резюмує Артур Герасимов.