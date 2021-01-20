Нова голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка перебуває з дводенним робочим візитом в Україні, та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вилетіли на Донбас.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ)", - написав міністр.

Як повідомляли, голова ОБСЄ прибула у Київ учора. Візит Анн Лінде розпочався з переговорів з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

На Донбасі Анн Лінде особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що Лінде не вперше поїде на Донбас. У березні 2020 року вона їздила туди як міністр закордонних справ Швеції.