Україна в ТКГ запропонувала напрацювати єдиний план по Донбасу

У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

На засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи 19 січня Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

На засіданні координатор політичної підгрупи ТКГ посол П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української і російської сторони щодо подальших кроків для врегулювання конфлікту.

"Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проєкт документа, до якого би увійшли пропозиції обох сторін і модератора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів:

виведення іноземних військ , незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів , які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Через заяву про вибори на Донбасі голову делегації Леоніда Кравчука та її спікера Олексія Арестовича вирішили заслухати на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади.