Кличко закликав президента не допустити припинення подачі тепла через зростання ціни на газ

Голова Асоціації міст України Віталій Кличко вимагає від Президента не допустити припинення теплопостачання населенню та об’єктам соцсфери через зростання ціни газу. Про це повідомляє офіційний сайт АМУ.

У повідомленні відзначається, що Кличко закликав Президента України втрутитися у ситуацію з вартістю газу для ТКЕ, щоб не допустити кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів.

«Збільшення вартості природного газу для підприємств теплопостачання погіршить їхню спроможність його оплачувати. А недосягнення підприємствами ТКЕ рівня розрахунків у 90 відсотків спричинить припинення газопостачання з боку НАК «Нафтогаз України». Така ситуація загрожує припиненням послуг з теплопостачання в населених пунктах України населенню і об’єктам соціальної сфери. Окрім того, значне зростання вартості комунальних послуг призведе до суттєвого збільшення видатків з державного бюджету на виплату пільг та субсидій, зростання заборгованості населення за комунальні послуги, а також до соціального незадоволення у суспільстві», – зазначається у зверненні.

В АМУ нагадують, що 18 січня 2021 року Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на природний газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн/куб. м та вартість послуги на розподіл природного газу не більше 1,79 грн/куб. м.

«Ухваливши таке рішення, Уряд розділив громадян України на дві категорії: тих, хто використовує природний газ для власних потреб, в тому числі індивідуального опалення, та тих, хто користується централізованим теплопостачанням, у вартість якого враховується ринкова ціна на природний газ», – зазначає у зверненні Віталій Кличко.

У грудні 2020 року газ коштував підприємствам ТКЕ 6103,1 грн/тис куб. м, але у тарифі на тепло для населення враховується вартість природного газу 4048,5 грн/тис. куб. м. Також постійно зростає вартість послуги з розподілу природного газу. Таке зростання газу підштовхує виробників тепла підвищувати ціни, але перегляд перегляд тарифів на тепло призведе до їхнього зростання майже у півтора рази.

В Асоціація нагадали, що ще 28 грудня 2020 року зверталися до Прем’єр-міністра України Шмигаля з проханням не допустити зростання вартості природного газу для підприємств теплокомуненерго.

«На жаль, Уряд не почув аргументів і фактично переклав вирішення проблеми на органи місцевого самоврядування, тобто на бюджети територіальних громад. Але на місцевому рівні такі проблеми вирішити неможливо через відсутність механізму та коштів. Адже на кінець 2020 року заборгованість підприємств теплопостачання за спожитий природний газ вже склала 43,7 млрд грн, що майже на 9 млрд грн більше ніж на початок опалювального сезону», – наголосив Кличко.