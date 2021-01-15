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У Києві подачею кисню обладнані понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус, - Кличко

За словами мера, на збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто спрямувало майже 30 млн гривень.

У Києві подачею кисню обладнані понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Подачею кисню у столиці вже обладнали понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Всього місто на сьогодні підготувало 4000 ліжок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на онлайн брифінгу.

За його словами, сьогодні хворих на коронавірус у Києві вже приймають 23 заклади.

«Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади «Укрзалізниці». Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3 100 ліжок. Зокрема, 2 120 – з централізованою подачею», – зазначив мер.

За його словами, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі 993.

Як зауважив Віталій Кличко, на збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто спрямувало майже 30 млн гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

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