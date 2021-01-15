Офіс генпрокурора з другої спроби відкрив провадження щодо "кнопкодавства" нардепа Іванчука

Провадження відкрив заступник Венедіктової, який виконував її обов'язки. Сама генпрокурорка у відкритті відмовила ще в грудні.

Офіс генерального прокурора все таки відкрив провадження щодо неперсонального голосування народного депутата від групи "Довіра" Андрія Іванчука, яке було зафіксовано в листопаді.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, який отримав лист від Офісу генпрокурора. Заступник Ірини Венедіктової Роман Говда вніс відомості до реєстру досудових розсілдувань, справою займатиметься ДБР.

"Після виявлення факту кнопкодавства Іванчука Рух ЧЕСНО звернувся до Офісу генпрокурора із заявою про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення. Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовила у відкритті кримінального провадження: заявила, що підстав для його відкриття немає, оскільки Рухом ЧЕСНО нібито не було дотримано вимог Регламенту ВРУ "щодо порядку направлення заяви", - йдеться у повідомленні.

Рух подав скаргу на це рішення до суду та спрямував до Офісу генпрокурора другу заяву при вчинення Іванчуком правопорушення.

"За наслідком розгляду цієї заяви перший заступник генпрокурора Роман Говда, котрий на той момент виконував обов'язки генпрокурора, 4 січня 2021 року вніс відповідні відомості до ЄРДР, тобто розпочав кримінальне провадження", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, що у листопаді народного депутата з групи “Довіра”, мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука викрили на неособистому голосуванні у Верховній Раді.

Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

У грудні Венедіктова відмовила у відкритті провадження. Вона заявила, що регламент парламенту встановляює механізм інформування про "кнопкодавство". Акредитований при Раді журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради у разі виявлення неперсонального голосування та надати фото чи відео для підтвердження.

Ця заява з протоколом, стенограмою засідання та відео надається спікеру Ради для направлення у Державне бюро розслідувань.

Утім у "Чесно" відзначили, що факт неперсонального голосування був засвідчений у ЗМІ. Відповідно до КПК, повідомлення у пресі, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, достатньо, аби прокурор вніс відомості до ЄРДР. Попередній генпрокурор Руслан Рябошапка таким чином відкрив провадження через неперсональне голосування нардепа Владислава Поляка.