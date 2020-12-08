Венедіктова відмовилася відкривати провадження за "кнопкодавство" щодо нардепа Іванчука

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовилася вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо неперсонального голосування нардепа від групи "Довіра" Андрія Іванчука 5 листопада.

У опублікованій на сайту руху "Чесно" відповіді генпрокурорки йдеться, що Регламент парламенту встановляює механізм інформування про "кнопкодавство". Акредитований при Раді журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради у разі виявлення неперсонального голосування та надати фото чи відео для підтвердження.

Ця заява з протоколом, стенограмою засідання та відео надається спікеру Ради для направлення у Державне бюро розслідувань.

"Ураховуючи, що в цьому випадку не додержано вимогу закону "Про Регламент Верховної Ради України" щодо порядку направлення заяви підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вашою заявою немає", – йдеться у відповіді.

Фото: "Чесно"

Утім у "Чесно" відзначили, що факт неперсонального голосування був засвідчений у ЗМІ. Відповідно до КПК, повідомлення у пресі, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, достатньо, аби прокурор вніс відомості до ЄРДР. Попередній генпрокурор Руслан Рябошапка таким чином відкрив провадження через неперсональне голосування нардепа Владислава Поляка.

При цьому підкреслюється, що наведений Венедіктовою механізм чинний у разі, якщо "кнопкодавство" помітив інший нардеп, а не журналіст. У Регламенті не зазначено, що у разі виявлення факту неособистого голосування журналістом має бути застосована та сама процедура, що й у випадку з нардепом.

“Ми бачимо, що для народного депутата Іванчука законодавство спрацювало по-іншому, і це відбувається тоді, коли на посаді інший генпрокурор - Венедіктова. Але Рух "Чесно" не збирається приймати відписку Венедіктової. Ми підемо до суду, і чиїм би другом не був Іванчук - провадження мають відкрити”, – повідомила координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

Громадський рух "Чесно" заявив, що подає до суду через відмову Офісу генпрокурора у відкритті кримінального провадження. Як відомо, відповідно до законодавства, внесення відомостей про можливий злочин народного депутата до ЄРДР може робити тільки генпрокурор України.

Нагадаємо, що у листопаді народного депутата з групи “Довіра”, мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука викрили на неособистому голосуванні у Верховній Раді.

Андрій Іванчук вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.