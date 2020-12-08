ВАКС відмовився змінити запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 8 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони щодо зміни запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що ухвала оскарженню не підлягає. Повний її текст буде оголошено 11 грудня о 15:15.

Нагадаємо, Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем і декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу України – остання скасована рішенням Конституційного суду).

Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів "МАЗ 6317" (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" - частки в статутному капіталі яких як прямо, так і опосередковано належали Гладковському та його оточенню.

На стадії формування оборонзамовлення уряд висунув низку вимог. Серед іншого, йшлося про рівень локалізації виробництва автомобілів, який повинен був становити не менш ніж 60%. На той момент згадані автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього 10%.

У результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Незважаючи на той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення - за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.

Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.

Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

3 червня Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо Гладковського.