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Cуд призначив умовне засудження обвинуваченим у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка

Віталій Устименко заявив, що буде оскаржувати рішення суду.

Cуд призначив умовне засудження обвинуваченим у нападі на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка
Фото: Віталій Устименко

Приморський суд Одеси визнав винними у справі замаху на вбивство очільника Всеукраїнського об’єднання "Автомайдан" Віталія Устименка та засудив до 4 років із випробувальним терміном у 2 роки Станіслава Руденка та Юрія Гаврилюка.

Про це повідомляє "Громадське".

"Судді наголосили на тому, що в цій справі був "воєнний синдром", оскільки обвинувачені є ветеранами бойових дій, і побажали засудженим "повернутися до мирного життя й надалі служити Батьківщині".

Віталій Устименко наголосив на "раптовому хуліганстві з незрозумілих мотивів" та додав, що буде оскаржувати рішення суду.

Нагадаємо, у лютому 2018-го кілька тітушок побили активіста Автомайдану Віталія Устименка й активіста Громадського сектору Євромайдану Олега Слабоспицького в Солом'янському районному суді Києва. Це сталося після того, як суд прийняв рішення відпустити мера Одеси Геннадія Труханова на поруки. Побиття відбулося в коридорі біля зали суду. Співробітники правоохоронних органів не втрутилися.

Після оголошення рішення суду Устименко і Слабоспицький, які перебували в залі суду, почали гучно обурюватися. На що один з народних депутатів, який теж був усередині, показав на них пальцем і наказав вивести. Після цього і відбулося побиття.

Співробітники правоохоронних органів, які перебували всередині будівлі суду, не пояснили журналістам, чому вони ніяк не втручаються в те, що відбувається, і не виводять тітушок із будівлі.

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