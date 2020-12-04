Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої суд залишив під вартою

Запобіжний захід до Ігоря Редькіна - утримання під вартою - діє до 15 січня.

Підозрюваного у вбивстві поліцейської і добровольця АТО Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна суд залишив під вартою.

Про це повідомив у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Через вчасний медіа-розголос завдяки Антону Геращенку, вдалося упередити можливе звільнення з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного у причетності до вбивства поліцейської і добровольця АТО Аміни Окуєвої. Захист підозрюваного не з’явився у суд на розгляд своєї ж скарги. Під час цього, за оперативними даними, підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров’я і вимагати із адвокатами надання медичної допомогти із вивезенням "на лікування", - написав Шевченко.

За його словами, суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту. Запобіжний захід - утримання під вартою - діє до 15 січня.

Шевченко додав, що Поліція Київської області з середини літа відкрила до ознайомлення матеріали справи підозрюваному і готова до судового розгляду. Захист Редькіна затягує ознайомлення і такими от скаргами намагається максимально відтермінувати початок розгляду справи по суті у суді.

Нагадаємо, Аміна Окуєва, уродженка Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командував її чоловік Адам Осмаєв. 30 жовтня 2017 року під Києвом автомобіль Окуєвої розстріляли. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу.

На початку 2020 року поліція затримала людину, чиї біологічні зразки збіглися з ДНК, знайденим на автоматі біля місця злочину. Як виявилося, його підозрювали в причетності до кількох інших гучних вбивств, зокрема директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року) і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року).

На момент затримання в січні 2020 року підозрюваний у вбивстві Окуєвої Ігор Редькін був під особистим зобов'язанням, пізніше його взяли під варту.

Національна поліція встановила ймовірного замовника вбивства Аміни Окуєвої. За даними слідства, це 44-річний чеченець, громадянин Росії, який знайшов на території України кілерів, які погодилися скоїти злочин.

Вчора під Києвом відкрили пам'ятний знак на честь Аміни Окуєвої. Монумент встановили на місці її загибелі у місті Глеваха.

Під час церемонії відкриття пам'ятного знаку заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що сьогодні відбудеться судове засідання щодо продовженню запобіжного заходу Ігорю Редькіну. Геращенко також зазначив, що, за його даними, на суді будуть намагатися перешкодити продовженню запобіжного заходу Редькінуі хочуть інсценувати його серцевий напад.