Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно

У 2017 ця ж ВРП відмовилась його призначити.

Вища рада правосуддя одноголосно призначила суддю Майдану Віктора Кицюка суддею Печерського суду довічно.

Про це повідомив у Facebook правозахисник Роман Маселко.

"Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити найодіознішого суддю Майдану Віктора Кицюка суддею Печерського суду довічно.У 2017 ця ж ВРП відмовилась його призначити - бо очевидно недоброчесний.Через три роки ВРП вже не виявила жодних фактів, що свідчать про недоброчесність Кицюка та, що його призначення негативно вплине на авторитет правосуддя та суспільну довіру", - написав Маселко.

Нагадаємо, суддя Кицюк у часи Майдану підозрювався у винесенні неправосудних рішень, але 27 листопада був виправданий суддею Шевченківського суду.

У грудні 2013 активісти влаштували автопробіг до резиденції Віктора Януковича. ДАІ складало протоколи на водіїв, при цьому, за даними камер відеоспостереження та свідків, інформація в них була спотворена.

Частина протоколів потрапила до Печерського суду, де, як і в деяких інших під час автоматичного розподілу цих справ, відбулось втручання в автоматизовану систему розподілу. Тобто працівники Печерського суду (зокрема, як встановило слідство, користувач системи під ніком KYTSUK (під цим ніком у системі має право працювати Кицюк Людмила Петрівна, яка є сестрою судді Кицюка В.П.), “розподіляють” всі справи на Віктора Кицюка та Оксану Царевич. Докладніше про це читайте в блозі на LB.ua "Завтра виправданий майданівський суддя Кицюк може бути обраним суддею довічно".