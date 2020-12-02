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Рада змінила процедуру апеляції постанови на тримання під вартою

Зміни передбачають подання скарги на рішення суду першої інстанції безпосередньо до апеляційного суду.

Рада змінила процедуру апеляції постанови на тримання під вартою
Фото: LB.ua

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №2315 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою".

Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів, передає "Інтерфакс-Україна".

Зміни, зокрема, передбачають можливість судді апеляційної інстанції, що брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участь у цьому самому провадженні в суді апеляційної інстанції у випадках перегляду ним постанови суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою або про продовження терміну тримання під вартою.

Зміни також дають можливість оскарження рішень суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою або про продовження терміну тримання під вартою, винесених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Зміни передбачають подання апеляційної скарги на такі рішення суду першої інстанції безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

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