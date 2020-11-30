Суд відкрив апеляційне провадження щодо книги "Справа Василя Стуса"

Апеляційна скарга на рішення Дарницького районного суду Києва щодо книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вже зареєстрована. Тепер Київський апеляційний суд очікує від сторін відзиви на скаргу, щоб призначити дату судового засідання.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"26 листопада відкрито апеляційне провадження. Згідно з ухвалою про відкриття провадження, надано строк сторонам для подачі відзиву на апеляційну скаргу до 28 грудня. Тому ще є трошки менше місяця для призначення дати. Але вона може бути раніше, якщо надійдуть відзиви", - сказала речниця суду Тетяна Геведзе.

Кодекси судочинства визначають відзив на апеляційну скаргу як обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги, у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника. Книга вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – 35 тисяч примірників.

У серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.

У жовтні Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

У видавництві книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, заявили, що подадуть апеляцію. Згодом у Vivat повідомили, що книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини після інформації про рішення суду, і про своє рішення додрукувати новий наклад.

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.