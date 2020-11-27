НАБУ заявило про протиправний вплив ВРП на розслідування у справах щодо Злочевського

Суддя, ймовірно, звернулася до адвокатів по допомогу у вирішенні ситуації зі скаргою НАБУ на її дії.

В Національному антикорупційному бюро заявили про протиправний вплив Вищої ради правосуддя на досудове розслідування у справах стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"У серпні 2018 року суддя Солом’янського районного суду міста Києва ухвалила рішення, яким вказала НАБУ на безальтернативність закриття розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій посадовців Міністерства екології та природних ресурсів України при видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Йдеться про рішення, яким суддя встановила для НАБУ процесуальний строк у два місяці для проведення слідчих дій у цій справі. У 2019 році НАБУ звернулося до ВРП зі скаргою на дії судді Солом’янського райсуду м.Києва, оскільки вважало її рішення про обмеження термінів слідства невмотивованим та таким, що суперечило законодавству. Однак ВРП суддю до дисциплінарної відповідальності не притягнула", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що у 2020 році в межах розслідування іншого кримінального провадження — за фактом спроби надання неправомірної вигоди керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження — детективи отримали відомості, які свідчили про можливе отримання неправомірної вигоди окремими представниками судової гілки влади. За цими фактами розпочато окреме досудове розслідування.

НАБУ також навело частину листування, яке може свідчити про змову судді Солом’янського райсуду м.Києва, адвокатів у справі за фактом незаконних дій посадовців Мінекології та членів ВРП, в результаті якої судді вдалося уникнути притягнення до відповідальності.

Так, як випливає з цього листування, суддя, ймовірно, звернулася до адвокатів по допомогу у вирішенні ситуації зі скаргою НАБУ на її дії. Судячи з матеріалів листування, проблему вирішили шляхом надання певним особам у складі ВРП неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США, з яких, 20 тис. дол. США передали адвокати, 30 тис. дол. США — суддя.

"З цього ж листування вбачається, що ця ж суддя могла отримати неправомірну вигоду у 150 тис. дол. США за рішення про обмеження термінів слідства НАБУ у справі про видачу дозволів", - додали в НАБУ.

Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ Фото: facebook/НАБУ

Також в НАБУ зауважили, що як вбачається з останніх офіційних повідомлень, опублікованих вказаним колегіальним органом, системний тиск на розслідування кримінального провадження вже на суддю ВАКС стає все більш потужним та все більш віддаленим від приписів закону та завдань, поставлених перед органом суддівського врядування.

"НАБУ неодноразово повідомляло про зловживання в ОАСК та зв'язки підозрюваних з ВРП. Відтак, скарги підозрюваних в цій справі до ВРП на суддів ВАКС ми розцінюємо як форму тиску", - зазначили в бюро.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 жовтня оскаржила ухвалу Печерського районного суду Києва, яка зобов’язувала генерального прокурора Ірину Венедіктову закрити справу проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися передати 5 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Злочевського. Це мало стати подарунком до дня народження Злочевського. Ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посереднику.

Справа стосується можливої причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку (контролювався "сім'єю" Януковича), і їх легалізації. У цій справі повідомили про підозру кільком особам, у тому числі колишньому міністру.

Було затримано першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (він був посередником, за послуги нібито мав отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДПС України Олену Мазурову. Усіх трьох заарештували. Ілляшенка - з заставою 84,08 млн гривень, Кічу - із заставою 40,36 млн гривень, Мазурову - із заставою 120,02 млн гривень. 17 червня один з фігурантів справи про хабар за закриття справи Злочевського вийшов на волю під заставу 40 млн гривень.

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що Злочевський повернувся в Україну.