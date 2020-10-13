САП оскаржила закриття справи проти ексміністра екології Злочевського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 жовтня оскаржила ухвалу Печерського районного суду Києва, яка зобов’язувала генерального прокурора Ірину Венедіктову закрити справу проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це повідомила пресслужба САП

Зазначається, що 1 жовтня 2020 року слідчим суддею Печерського райсуду було винесено ухвалу, згідно якої генерального прокурора зобов’язали розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно Злочевського та за результатами розгляду скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро про відновлення досудового розслідування. Також було зобов’язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво,, вжити заходів щодо його закриття.

"Зауважимо, що вказане рішення суду ані до Офісу генерального прокурора, ані до САП не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень. При цьому, під час прийняття зазначеної ухвали Печерським судом столиці, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснювалось детективами НАБУ", - зазначили в САП.

На сьогодні зазначене рішення оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Також вирішується питання щодо звернення до Вищої Ради Правосуддя із скаргою про вчинення дисциплінарного проступку слідчим суддею Печерського суду за наслідками безпідставного прийняття до розгляду скарги адвоката та прийняття вказаної ухвали.

Нагадаємо, 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися передати 5 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Злочевського. Це повинно було стати подарунком до дня народження Злочевського. Ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посереднику.

Справа стосується можливої причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку (контролювався "сім'єю" Януковича) і їх легалізації. У цій справі повідомили про підозру кільком особам, у тому числі колишньому міністру.

Було затримано першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (він був посередником, за послуги нібито повинен був отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДПС України Олену Мазурову. Усіх трьох заарештували. Ілляшенка - з заставою 84,08 млн гривень, Кічу - із заставою 40,36 млн гривень, Мазурову - із заставою 120,02 млн гривень. 17 червня один з фігурантів справи про хабар за закриття справи Злочевського вийшов на волю під заставу 40 млн гривень.

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що Злочевський повернувся в Україну.