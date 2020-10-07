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Зеленський розповів, коли в Україні оберуть нового керівника САП

За словами голови держави, затримка пояснюється значною кількістю бажаючих отримати цю посаду.

Зеленський розповів, коли в Україні оберуть нового керівника САП
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський очікує обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом найближчих місяців.

Про це він повідомив під час пресконференції в рамках саміту Україна-ЄС, повідомляє "Укрінформ".

За словами голови держави, затримка пояснюється значною кількістю бажаючих отримати цю посаду.

"Я думаю, що найближчими місяцями (відбудеться обрання - ред.), тому що це великий конкурс, мені кажуть, що може бути навіть декілька сотень людей на цю посаду, обереться незалежний антикорупційний прокурор", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у бездіяльності та пообіцяла відреагувати на це. Вона повідомила, що в резонансних і актуальних провадженнях, у яких підозри були повідомлені ще два-чотири роки тому, досі не завершено слідство, а винуватих не притягнуто до відповідальності.

Через деякий час вона повідомила, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило порушення в його роботі.

21 серпня Венедіктова звільнила Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та з органів прокуратури.

17 вересня Верховна Рада на своєму засіданні з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Особи представників викликали питання у представників Євросоюзу. Євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон зазначила, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом, оскільки "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

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